Wolverhampton, Adama Traorè snobba la Spagna e sceglie il Mali: e trova due omonimi

Di lui non hanno un buon ricordo tifosi e giocatori del Torino, che ne hanno subito la qualità nel playoff di Europa League, e neppure quelli del Manchester City, vista la doppietta nel clamoroso 2-0 dell’Etihad dello scorso 6 ottobre.

Adama Traorè è uno dei prospetti più interessanti del calcio inglese, pur avendo “già” 24 anni. Ebbene l’attaccante esterno spagnolo, ma di genitori maliani, entrato a 8 anni nel settore giovanile del Barcellona, sembra aver deciso di rappresentare proprio il Mali.

Ex Aston Villa e Middlesbrough, approdato agli Wolves nel 2018, Traorè ha spiazzato la Spagna visto che con la maglia della Roja aveva giocato due partite con l’Under 21, l’ultima lo scorso 27 marzo, dopo aver fatto presenze anche con la Under 16, l’Under 17 e l’Under 19. Ora la svolta, commentata con toni cupi da Marca: “La Nazionale spagnola sta per perdere uno dei calciatori più veloci e potenti al mondo”.

Salgono quindi a tre gli… Adama Traorè nella rosa della Nazionale maggiore del Mali, dove spopolano le omonimie. Gli altri due, rispettivamente un centrocampista e un esterno, sono nati nel 1995.