Woody Allen difende Rubiales: “Attaccato da tutti per un bacio ad un’amica”

Woody Allen corre in soccorso di Luis Rubialese si schiera dalla sua parte. Il presidente della Federazione calcistica spagnola - momentaneamente sospeso dalla Fifa - è nella bufera per il bacio rivolto a Jenni Hermoso. Secondo molti, e la stessa calciatrice, non consenziente e assolutamente fuori luogo. Secondo Rubiales, atto d'amicizia e di vicinanza in un momento come quello della vittoria del Mondiale. E proprio su questa seconda ipotesi si accoda il celebre attore e regista, che in un'intervista rilasciata a El Pais ha dichiarato: "Mi risulta difficile immaginare che una persona possa perdere il lavoro solo per un bacio dato in pubblico. Non ha fatto nulla di male, è stato solo un bacio con un'amica. Cosa c'è che non va?".