Xavi afferma: “Il Qatar ha dato tutto alla mia famiglia”. Bufera in Spagna

In campo un’aura di infallibilità avvolgeva Xavi quando giocava. Sembra impossibile vedergli sbagliare un singolo passaggio. Ultimamente, invece, l’ex Barcellona sembra aver smarrito il tocco magico. Da allenatore non ha ancora convinto pienamente gli scettici. E poi alcune sue affermazioni sono finite nel mirino delle critiche dell’opinione pubblica spagnola: “La famiglia è molto felice perché ci hanno dato tutto. È un paese molto facile da vivere, molto confortevole, accogliente e sicuro”, ha dichiarato alla FIFA. Un’uscita che ha fatto discutere sui social per la mancanza di diritti umani in Qatar. Xavi, per il momento, incassa, evitando clamorose reazioni offerte in campo.