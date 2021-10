Xavi apre al Barcellona: “Valuto tutte le opzioni…”

L'ex calciatore ora allenatore dell'Al-Sadd pronto per tornare in terra catalana

Xavi non chiude la porta al Barcellona. Dopo settimane di indiscrezioni, per la prima volta, l'ex centrocampista bluagrana apre alla possibilità di diventare molto presto il nuovo mister del club catalano. Intervistato da TVE in occasione di uno scambio di vedute sulla Nations League e sulla finale tra Spagna e Francia di questa sera, l'ex centrocampista è stato interrogato proprio sul futuro ruolo di manager della sua ex squadra.