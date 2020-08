Xavi elegge i giocatori più forti del mondo ruolo per ruolo e il miglior allenatore di sempre

Maestro del centrocampo da giocatore, Xavi, ex calciatore della Spagna e del Barcellona, ora allenatore dell’Al-Sadd in Qatar ha parlato come riporta Tyc Sports dei migliori calciatori in attività nonché di quello che, a detta sua, è il miglior manager del mondo.

Xavi: i suoi migliori al mondo

Da centrocampista a centrocampista, Xavi parte subito con un nome abbastanza a sorpresa. “Kevin De Bruyne del Manchester City è un giocatore di livello diverso. Credo sia il miglior centrocampista del mondo ed è anche relativamente giovane”. E per quanto riguarda gli altri ruolo: “Difesa? Virgil Van Dijk è davvero un giocatore con capacità uniche di leadership, forte fisicamente e con un buon livello tecnico. In attacco Kylian Mbappé ha grandi capacità fisiche, è tecnicamente molto bravo ed è giovanissimo. È l’uomo ideale per fare la differenza”.

Spazio anche al miglior allenatore e al rivale più tosto trovato in carriera: “Come manager devo dire Guardiola. Ha dato una svolta al nostro sport. È molto bravo per ciò che trasmette, la sua capacità di leadership e per come riesce a trasmettere le cose ai giocatori”. “Il rivale più duro? Devo dire il Real Madrid ovviamente. Il Real è stato il più forte rivale nella mia carriera. La rivalità col Barcellona, ma la sua storia, il suo gene vincente”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE