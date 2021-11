Xavi, lettera al mondo Barcellona: “Torno a casa per lottare e tornare dove meritiamo”

L'ex centrocampista è diventato ufficialmente il nuovo allenatore blaugrana

Con una lettera strappalacrime, l'ex centrocampista dei catalani ha voluto mandare un messaggio a tutto il mondo blaugrana. Su Instagram, Xavi si è lasciato andare ad un post emozionante: "Cari Culers, torno a casa. Torno nel posto che mi ha visto crescere, torno al club della mia vita", ha scritto l'ex giocatore. "Non posso descrivere a parole l'emozione che provo nel tornare a difendere questo stemma che porto nel cuore, tornare a sentire come vibra il Camp Nou dall'interno e tornare ad ascoltare i vostri canti e le grida di questo gran pubblico. So di arrivare in un momento difficile, però lo affronto con le migliori speranze. Lavoreremo e lotteremo insieme per raggiungere ciò che meritiamo. Grazie Barcellona per aver avuto fiducia in me e a tutti i tifosi che hanno creduto dovessi firmare questi documenti importanti. La storia continua".