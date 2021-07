Xavi non ha dubbi: “Messi rinnoverà col Barcellona”

La Pulce è attualmente svincolata

Il futuro di Lionel Messi tiene banco in ottica calciomercato. La Pulce, dalla giornata di ieri, è ufficialmente svincolata ma in casa Barcellona si sta cercando di fare il possibile per trovare una soluzione per rinnovargli il contratto. Attenzione, però, a quelle che potrebbero essere anche le avances di altri club. A parlato della situazione del numero 10 argentino è stato chi, con lui, ci ha giocato per tanto tempo: Xavi.