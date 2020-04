Xavi, sì al Barcellona e al ritorno di Neymar: “So che posso fare bene. Su O’Ney e Lautaro Martinez…”

Leggenda da calciatore e perché no, in futuro, anche da allenatore. Xavi aspetta il Barcellona e si dice pronto a realizzare il suo sogno: diventarne tecnico. Come riporta Marca, parlando al canale Youtube Post United, l’ex centrocampista dei catalani si è raccontato a 360 gradi.

BARCELLONA – “Io allenatore del Barcellona? Non so perché la gente mi veda così, ma devo dire che mi piace. Ora che ho provato me stesso sotto queste vesti, mi vedo capace so che posso fare bene. Non nascondo che sia il mio sogno. Sogno di tornare a Barcellona. L’ho già detto in molte occasioni e considero il Barça la mia casa, è la mia vita. Sto imparando molto come allenatore in Qatar. Ovviamente fare il tecnico al Barça è qualcosa di più grande e devi essere molto preparato. Si tratta di un qualcosa che spero di arrivare a fare”.



MERCATO – E con Xavi al Barcellona potrebbe esserci anche il ritorno di Neymar e l’arrivo di Lautaro Martinez: “Neymar di nuovo in blaugrana? Perché no? Non ho dubbi sulla parte calcistica e ho vissuto con lui nello spogliatoio. Sembra una brava persona. Era un professionista qui e faceva la differenza. Poi c’è il problema sociale e burocratico, di cui io non ho le competenze per parlare ma ovviamente Neymar è tra i primi cinque giocatori più forti del mondo”. E sull’altro nome caldissimo in casa blaugrana, Lautaro Martinez: “Se mi piace? La domanda è ‘a chi no?’ Si distingue bene, dà profondità, gioca nello spazio ma anche nello stresso. Il Barça fa bene a interessarsi a lui”.