Xuxa attacca Pelè: “Mi ha tradito continuamente. Per lui era normale”

Dal grande amore ai ripetuti tradimenti. Il protagonista in negativo della love story non è un personaggio qualsiasi, ma Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelè. A svelare i lati oscuri dell’ex fuoriclasse brasiliano è stata Xuxa, conduttrice e show girl fidanzatasi con O’Rey durante gli anni ’80. Tra i due ci sono 17 anni di differenza, ma il divario anagrafico non ha impedito la nascita di una storia d’amore divenuta però lentamente tormentata per ammissione di Xuxa. Questa la sua confessione al canale YouTube di Matheus Mazzafera: “Con Pelè ho avuto la mia prima relazione che è durata sei anni. Sono stata tradita continuamente. Quando lo guardavo, aveva in bocca un rossetto che non era il mio. Per lui era normale. Una volta mi ha detto: ‘ Sono le donne che vogliono stare con Pelè’. Ho iniziato a pensare che fosse normale essere traditi”.