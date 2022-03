Yarmolenko ai giocatori russi: “Perché non dite nulla. Stanno uccidendo donne e bambini”

Il videomessaggio del calciatore del West Ham

Redazione ITASportPress

Andriy Yarmolenko, giocatore del West Ham, è stato al centro di diverse notizie non avendo avuto la forza di scendere in campo col proprio club nelle ultime sfide a causa della guerra in Ucraina. Lo stesso calciatore ha rivolto un accorato appello ai colleghi russi per fare in modo che loro in prima persona lancino un segnale di pace.

Sui propri canali social, Yarmolenko ha detto: "Sono Andriy Yarmolenko, nazionale ucraino. Sono nato a San Pietroburgo, ma sono cresciuto in Ucraina e mi considero ucraino al 100%. Ho una domanda per i giocatori russi: 'Ragazzi, perché state seduti come s****zi e non dite niente?' Nel mio Paese uccidono persone, uccidono donne, uccidono madri, uccidono i nostri bambini. Ma voi non dite niente, non avete commentato".

Dopo un iniziare sfogo, ecco l'appello: "Per favore, sapete cosa accadrà se tutti voi insieme mostrerete alla gente cosa sta realmente accadendo nel mio Paese. Conosco molti di voi e tutti mi avete detto che non dovrebbe essere così questa situazione oppure 'il vostro presidente si comporta in modo errato'. Avete influenza sulle persone, per favore! Ora è il momento di mostrare le palle nella vita reale. Grazie per l'attenzione! Gloria all'Ucraina!".