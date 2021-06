Yaya Touré colpito dal… sedere di Hazard: “Sembra grande, ma lo aiuta a calcio”

"Anche Griezmann, Suarez e Aguero ne fanno buon uso..."

Redazione ITASportPress

Nel calcio ci vuole tecnica, fantasia e anche... un bel fondoschiena. No, non si intende fortuna, ma proprio il sedere come mezzo per aiutarsi in alcune situazioni. Parola di Yaya Touré, storico ex centrocampista anche del Manchester City, che ai microfoni del The Athletic, come riporta talkSPORT, ha avuto modo di "apprezzare" il lato B di alcuni calciatori noti. Su tutti Eden Hazard...

Yaya Touré e il sedere grposso di Hazard

"Sembra uno scherzo parlarne, ma il suo sedere è diventato grosso, ma è molto importante per chi gioca a calcio", ha esordito Yaya Touré. "Hazard è così pericoloso che quando la palla arriva a lui, ha forse meno di cinque secondi prima che gli avversari siano su di lui – lo so dal mio periodo al City, per questo deve limitare il suo tempo sulla palla. Quando la palla gli arriva, può già sentire l'avversario che viene verso di lui, quindi aspetta fino all'ultimo momento e usa il sedere per bloccarli". E ancora: "In questo modo spinge via l'avversario - quasi come un pugno - e poi, quando ha aperto quello spazio tra lui e il difensore inizierà l'attacco".

Ma secondo Yaya Touré, Hazard non è l'unico che fa buon uso del suo fondoschiena: "Altri giocatori usano il sedere in questo modo, come Antoine Griezmann per la Francia, ma lo si può vedere anche con Luis Suarez e Sergio Aguero usarlo in Copa America, ma non c'è nessuno migliore di Eden Hazard".