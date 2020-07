Yaya Touré, dopo la Cina e la pista Brasile spunta… la League Two ma è ‘solo un favore’

Smettere o non smettere? Questo il dilemma amletico che colpisce Yaya Touré. Il centrocampista, storico ex anche di Manchester City e Barcellona, riflette sul proprio futuro e a 37 anni sta aspettando la sua ultima occasione di giocare. Dopo l’esperienza in Cina Qingdao Huanghai, per l’ivoriano si era parlato di Botafogo ma la trattativa non è decollata. Ecco perché vederlo apparire la scorsa mattina con la maglia del Leyton Orient, squadra di Football League Two, ha sicuramente fatto scalpore.

Yaya Touré si allena col Leyton Orient

Per tutti gli amanti del calcio è stata una vera e propria sorpresa vedere Yaya Touré con la maglia del Leyton Orient. I fan della società che milita in League Two, l’ultima divisione professionistica d’Inghilterra, sono rimasti senza dubbio a bocca aperta. Peccato che l’ivoriano classe ’83 sia solo di passaggio. Infatti per lui si è trattato ‘solo di una cortesia’ che la società gli ha fatto. In attesa di capire quale sarà il suo destino, Yaya Touré ha avuto modo di allenarsi con la maglia del club inglese per tenersi in forma. Una scelta che ha stupito e, solo per qualche ora, illuso i fan del Leyton che già pregustavano un colpo da novanta…

