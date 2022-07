Yaya Touré: “Ho convinto Kessié ad andare al Barcellona, ma deve stare attento”

"Durante le trattative che lo hanno portato qui ci siamo sentiti. Mi ha chiamato più volte e siamo stati in contatto per tutto questo tempo. Sapeva che io conoscevo alla perfezione la città e il club. Voleva sapere tutto quello che avrebbe trovato a Barcellona. Mi ha confessato che il Milan, che è un grande club, gli aveva offerto un rinnovo, ma ai blaugrana non si può dire di no. C'è stato un momento in cui non sapeva cosa fare e gli ho detto che non c'era motivo di esitare: doveva andare al Barcellona. Barcellona è una grande città, quello che posso consigliargli è di non uscire troppo la sera, di stare attento. Kessie è un centrocampista fisicamente molto potente e ha ancora ampi margini di miglioramento. È un grande giocatore e un grande acquisto, anche se l'ho avvisato che a Barcellona troverà grande concorrenza, dovrà farsi trovare pronto".