Yaya Touré nei guai, escluso dalla Soccer Aid: voleva assumere prostitute per i compagni

Niente Soccer Aid for Unicef per Yaya Touré. L’ex centrocampista anche del Manchester City non prenderà parte all’evento benefico a causa di una brutta vicenda a… luci rosse.

Yaya Touré escluso dalla Soccer Aid

Secondo quanto riportano i media inglesi come il Sun, ma anche quelli spagnoli come Sport, quest’ultimo fa riferimento a Tyc Sports, Yaya Touré sarebbe stato escluso dall’evento benefico che si tiene in Inghilterra e che in questa stagione dovrebbe svolgersi a settembre all’Old Trafford di Manchester.

La partecipazione del centrocampista era inizialmente prevista ma a causa di un episodio controverso a luci rosse non avverrà. Infatti, pare che l’ivoriano si sarebbe offerto di assumere 19 prostitute per i suoi compagni di squadra e che avrebbe anche pubblicato un video pornografico nella chat di gruppo di WhatsApp. Proprio il filmato non sarebbe piaciuto ad alcuni membri presenti che avrebbero fatto scattare la richiesta di esclusione al noto evento. L’ex Barcellona e Manchester City non dovrebbe quindi prendere parte al consueto evento Soccer Aid di UNICEF.

