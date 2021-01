Yaya Tourè: “Quando sono arrivato in Europa ero magro e spaventato. Adesso voglio allenare”

L’ex centrocampista Yaya Tourè è pronto a tuffarsi nella nuova avventura da allenatore dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Ecco le sue parole a The Coaches’ Voice: “Quando giocavo non ho mai preso in considerazione l’idea di allenare – dichiara l’ivoriano – . Volevo giocare, finire la mia carriera nel modo giusto, poi parlando con un allenatore ho capito che avrei potuto farlo anche io. Con Guardiola ci scambiavamo opinioni su questioni tecniche a fine allenamento e cercavamo di capire come poter migliorare il modo di giocare della nostra squadra. Quando sono arrivato in Europa, al Beveren, ero spaventato. Ero molto magro, quasi piccolo, e tutti gli altri mi sembravano enormi”.