Youth League, il Derby County agli ottavi: Borussia Dortmund sconfitto nello spareggio

Tempo di Youth League. In attesa delle altre gare odierne, ecco il Derby County vincere contro il Borussia Dortmund per 3-1 e passare agli ottavi di finale.

Gli inglesini si sono affermati nella prima gara valida per gli spareggi. Avanti per due volte con Cashin e Brown, i tedeschi hanno provato a riaprire il match con Khadra ma è la rete di Sibley nel finale a chiudere i giochi in favore del Derby County. In questo modo, la squadra inglese raggiunge le altre qualificate agli ottavi: Ajax, Atalanta, Bayern Monaco, Benfica, Derby County, Inter, Juventus, Liverpool e Real Madrid. Oggi le altre partite: Rangers-Atlético Madrid, Midtjylland-Lille, Porto-Salisburgo, Dinamo Kiev-Dinamo Zagabria, Sheriff Tiraspol-Stella Rossa, Rennes-Club Brugge, Real Zaragoza-Lione.