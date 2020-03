Youth League, rinviata la sfida della Juventus contro il Real Madrid

Era a rischio e adesso è ufficialmente stata rinviata. La sfida tra la Juventus e il Real Madrid di Youth League non si disputerà. Lo ha annunciato la Uefa pochi istanti fa dichiarando che la partita in programma per oggi a Torino non verrà giocata per via dell’emergenza coronavirus.

Dopo la dichiarazione del Real Madrid che aveva annunciato di non volersi recare in Italia per la sfida, la Uefa ha stabilito il rinvio del match a data da destinarsi. Le condizioni di salute in cui vive l’Italia non garantiscono la disputa della sfida. Nei prossimi giorni si cercheranno date utili per il recupero.