Zabaleta annuncia: “Sarà la mia ultima stagione in Inghilterra. Futuro? Non so…”

Potrebbe decidere di ritirarsi, ma per il momento ha solamente deciso di lasciare la Premier League e l’Inghilterra. Pablo Zabaleta, esterno argentino classe ’85 in forza al West Ham, ha deciso di dire addio al termine della prossima stagione. Nel 2020, l’ex terzino anche del Manchester City saluterà gli Hammers e il campionato inglese ma, forse, non il calcio giocato.

AMO QUESTO SPORT, MA… – Lo ha dichiarato lo stesso 34enne in conferenza stampa in vista della gara amichevole contro i Citizens in Asia Trophy. Come riporta il l’Irish Mirror, Zabaleta non sa cosa farà dopo l’esperienza di quest’annata ma ha deciso di annunciare comunque la sua decisione: “Questo sarà sicuramente il mio ultimo anno in Inghilterra. Me lo godrò perché sono stato tanto tempo in Premier League e mi mancherà sicuramente quando finirà questa lunga esperienza. Non so se è questo il momento adatto per annunciarlo visto che ci aspetta una lunga annata, ma sono comunque concentrato su questo precampionato. Farò ancora un anno perché amo questo sport e sono felice di giocare. Il tecnico Manuel Pellegrini è stato uno dei motivi che mi ha spinto a prolungare il mio contratto. So che ho 34 anni e che sono al termine della mia carriera ma provo ancora piacere a giocare con i ragazzi più giovani e sono un professionista. Cosa farò dopo? Onestamente non lo so”.

Zabaleta ha militato in Premier League dal 2008 con la divisa del Manchester City, salvo poi trasferirsi al West Ham nel 2017. In passato ha vestito anche le maglie del San Lorenzo e dell’Espanyol oltre quella della Nazionale Argentina.