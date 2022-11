Zaccagni, è nato il figlio Thiago: i messaggi per mamma Chiara Nasti e gli auguri della Lazio

Fiocco azzurro in casa Lazio e precisamente nella famiglia Zaccagni-Nast i. Questa mattina è nato Thiago Zaccagni, primo figlio dell'esterno offensivo biancoceleste. Grande gioia per il calciatore e la sua compagna Chiara Nasti.

Via social sono arrivati molti post del giocatore sia per il bimbo appena nato che per la dolce metà: "Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papá ti amano tanto", le prime parole di Zaccagni per il bambino. Parole d’amore anche per la compagna Chiara: "Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio!".