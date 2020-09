Zaccardo crede nel Milan: “Può essere anno buono. Ibrahimovic? Sempre decisivo”

Buon debutto per il Milan di Stefano Pioli in campionato. Netto il 2-0 rifilato al Bologna all’esordio nella Serie A 2020-21. A commentare la gara e le aspettative per questa annata è stato Cristian Zaccardo, ex difensore anche del Diavolo.

Zaccardo: “Può essere anno buono per Milan. Su Ibra…”

Ospite di MilanTv Zaccardo ha analizzato il successo dei rossoneri contro la compagine allenata da Sinisa Mihajlovic: “Devo dire che ho visto un Milan solido che ha dominato la partita, un 2-0 senza sudare molto”, ha detto l’ex difensore. “Un Bologna in difficoltà a parte gli ultimi 20 minuti. C’è stata una partenza di stagione con grande entusiasmo, le aspettative sono alte, speriamo sia l’anno buono. La difesa? Sottolineo la prova di Calabria, non ha fatto vedere palla a Barrow. I due centrali molto attenti, il Bologna ha creato pochissimo”.

Impossibile poi, non dedicare un pensiero al bomber di giornata Zlatan Ibrahimovic, autore di due reti: “Ibra? Poteva fare addirittura tripletta, è sempre decisivo. Anche a quest’età dimostra di essere un giocatore molto importante, ti aiuta a far crescere i giovani con la mentalità vincente che lui ha”.

