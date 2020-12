Zaccardo vota Milan: “Scudetto? Si può fare. Sulla Juventus…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Cristian Zaccardo, ex difensore anche della Nazionale campione del mondo nel 2006, ha commentato le vicende calde del calcio nostrano. In modo particolare ha voluto soffermarsi sul Milan e sulla Juventus.

Zaccardo: “Milan, scudetto si può”

Da buon ex rossonero, Zaccardo parla subito di Milan: “Scudetto? Ad oggi dico sì. Un pensiero è giusto farlo. Poi la concorrenza è tanta, ma la squadra gira. Il Milan c’è, supera gli ostacoli. Questo fa ben sperare. Sicuramente la squadra è da primi quattro posti, addirittura oggi riesce a pensare ad una cosa che nessuno avrebbe immaginato”. E sulla sfida di questa sera contro la Sampdoria: “La Samp mi sembra in forma. Ho letto le dichiarazioni del presidente, si aspetta una vittoria. Non sarà facile. Il Milan ha una striscia positiva che dura da tanto, prima o poi dovrà anche andare incontro ad una sconfitta. Speriamo il più tardi possibile”.

Un commento, infine, sulla Juventus: “Per la Juve è un anno particolare. Sono legato affettivamente ad Andrea Pirlo per il nostro passato in Nazionale. Gli auguro i migliori successi da allenatore. Non è facile, bisogna dargli tempo. Quando sei alla Juventus anche un pareggio è come una sconfitta. Se la Juve dovesse arrivare seconda sarebbe difficile da digerire, almeno per i tifosi. La società però sa di essere competitiva”.