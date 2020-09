Zaccheroni incensa Tonali: “Top Player. Milan al sicuro per 10-15 anni…”

Lunga ed interessante intervista rilasciata da Alberto Zaccheroni a La Gazzetta dello Sport. L’ex mister ha parlato a lungo di Sandro Tonali, fresco di firma col Milan. Il centrocampista è stato annunciato nelle scorse ore e potrebbe essere, a detta dell’allenatore, un top player per tanto, tantissimo tempo.

Zaccheroni: “Milan ok per 10-15 anni con Tonali”

“Tonali è un acquisto straordinario. Mi sa che il Milan si è assicurato un top player al centro del campo per i prossimi 10-15 anni”, ha detto Zaccheroni esaltando il colpo del Diavolo. “Ha una personalità incredibile e mi piace in entrambe le fasi. Penso sia un ottimo investimento, Maldini è stato bravissimo”. Dai rossoneri alla Serie A con un pensiero alla lotta scudetto: “Sinceramente vedo sempre la Juventus sopra le altre. In modo particolare lo dico per le alternative che ha in rosa”.

