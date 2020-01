Zaccheroni non ci sta: “Una vergogna che Ibrahimovic non abbia vinto il Pallone d’Oro…”

Alberto Zaccheroni, ex storico allenatore anche del Milan, ha parlato a TMW Radio del ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic. Il mister ha commentato le vicende rossonere mostrandosi dispiaciuto per la mancata vittoria da parte dello svedese di almeno un Pallone d’Oro in carriera, premio che secondo lui avrebbe decisamente meritiato.

UNA VERGOGNA – “Il ritorno di Ibrahimovic? Ha calmato la piazza, ha portato maggiore leadership nel gruppo senza dubbio. Per come è stato presentato, si farà sentire così come Pioli. Ibra è un grande professionista, non ha più la mobilità di una volta ma è sempre decisivo. Penso sia una vergogna che non abbia vinto un Pallone d’Oro. Dove si spostava, vinceva. Spostava gli equilibri in certi momenti, più di Messi e Ronaldo. Nessun ha vinto così tanti campionati consecutivi come lui, che ha cambiato molto. La Spagna non è il campionato più difficile. Quello italiano ha una componente tattica che nessuno ha. Ronaldo è arrivato ora, Ibra c’è stato parecchio e ha sempre vinto”.