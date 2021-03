Zaccheroni: “Pallone d’Oro a Lukaku? Non mi meraviglierei”

Interessante intervista rilasciata da Alberto Zaccheroni ai microfoni di Tuttosport. L’ex mister ha parlato della lotta scudetto in Serie A soffermandosi sull’importante per l’Inter del bomber belga Romelu Lukaku che, secondo lui, potrebbe competere senza problemi per la vittoria del Pallone d’Oro…

Zaccheroni e il Pallone d’Oro a Lukaku

“Secondo me è un premio che deve essere assegnato al giocatore che sposta gli equilibri più di tutti. Sia tecnicamente che fisicamente, proprio perché anche quelle sono qualità importanti”, ha detto Zaccheroni a proposito del Pallone d’Oro. “Se Lukaku può vincerlo? Io onestamente non mi meraviglierei se lo vincesse. Da quando è arrivato all’Inter sta facendo cose straordinarie. In A non c’è un giocatore che riesce a spostarlo. Forse l’unico poteva essere Kessie. Ma davvero quando riceve la palla e allarga gli alettoni ha uno spunto incontenibile”.