Zaccheroni: “Protocollo per la ripresa? Sono perplesso…”

La Serie A vuole tornare in campo. A tale scopo la Figc, nella giornata di ieri, ha inviato al governo un protocollo contenente tutte le regole da rispettare per riprendere allenamenti e partite. Sulla effettiva messa in pratica delle indicazioni, ai microfoni della Rai, ha espresso perplessità l’ex tecnico di Milan, Inter e Juventus Alberto Zaccheroni. Queste le sue parole raccolte da tuttojuve.com.

SCETTICISMO – “Conosco le dinamiche di un ritiro e sono perplesso. Esiste un piano B? Se ad esempio si rompe una doccia e viene qualcuno ad aggiustarla, sarà controllato il personale esterno? Va bene l’isolamento, ma i giocatori stanno tutti insieme: se uno si ammala, c’è il rischio contagio per gli altri. Se il protocollo garantisce questo impegno di sicurezza si può andare avanti, ma io ho delle perplessità”.