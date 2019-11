Zaccheroni: “Sarri ha fatto bene a sostituire Ronaldo. Le prime donne vengono ripagate in busta paga…”

Alberto Zaccheroni, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport. Tema prevalente il big match tra Juventus e Milan e la lotta scudetto che pare essere corsa a due tra bianconeri e l’Inter di Antonio Conte.

JUVENTUS-MILAN – “Partita intensa e divertente. Bravo anche l’arbitro. Ha fischiato quando doveva e ha lasciato giocare in diverse occasioni. Hanno sfruttato poco l’ampiezza. Secondo me era un pareggio, ma la Juventus ha grande qualità anche in panchina e la partita è stata decisa con loro. Dybala e Douglas Costa”. E sul Milan: “Ieri ha giocato bene, ma bisogna vederlo nelle altre partite. Non quando non hai nulla da perdere. Piatek? Non ci sono alternative. Leao non mi sembra ancora pronto”.

CR7 – “L’atteggiamento di Cristiano Ronaldo? Io ho avuto diverse ‘prime donne’. Ma la diversità tra le prime donne sta nella busta paga sono ripagati in questo modo e non da favoritismi dentro al campo. Ronaldo vive un momento non brillante e giustamente Sarri fa il leader della squadra e decide. L’allenatore con la tattica può cambiare la partita ma alla fine sono i giocatori che fanno la differenza e giocano”. “Multa? Sarri è stato chiaro. Sembra abbia abbassato i toni. Quindi non credo che si sarà una multa”.

SERIE A – “Già corsa a due? Io mi aspettavo il Napoli. Qualcosa è successo. Non si spiega altrimenti perché non riesca a reggere il passo. Non vedo altre squadre che possano inserirsi nella lotta tra Juventus e Inter”.

SFOGO CONTE – “Lo sfogo di Conte dopo la Champions? Credo che le cose debbano essere dette tra i diretti interessati. Preferisco non parlarne all’interno dello spogliatoio e sicuramente non pubblicamente. Devi andare dalla società e parlare con loro”. “Credo che l’Inter sia stata colpita da qualche infortunio di troppo. Poi Conte voleva Conte e Vidal e non sono stati presi. All’Inter sicuramente non manca la forza economica. Conosco bene Suning ed è una forza mondiale”. “Nainggolan lasciato andare troppo facilmente? Se motivato Nainggolan è straordinario ed è un gran bel vedere”.