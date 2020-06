Zaccheroni sta con Felipe Melo: “Parole Chiellini? Mai visto dare calci in allenamento”

La biografia di Giorgio Chiellini è destinata a far parlare ancora a lungo. Avevano fatto scalpore le sue parole su Balotelli e successivamente quelle su Felipe Melo, considerato tra i peggio in quanto carattere. Dopo il botta e risposta tra i due, arrivano le dichiarazioni di chi conosce bene entrambi come Alberto Zaccheroni. Il mister ha parlato a Tuttosport prendendo le difese del centrocampista brasiliano.

DIFESO – “Io avevo un buonissimo rapporto con Felipe”, ha esordito Zaccheroni. “Una volta pensavano di averci bisticciato perché non gli diedi la mano dopo il cambio, ma in realtà gli dissi: ‘hai fatto bene ma io da te voglio di più perché tu puoi fare la differenza con quella forza fisica mostruosa’. In allenamento non l’ho mai visto litigare o dare calci a nessuno… Detto questo, non lo andavo a marcare fuori. Mi riportavano che era un po’ disordinato fuori dal campo, ma l’allenatore non deve andare a marcare i giocatori nella vita privata. Bisogna cercare di farglielo capire. Se uno poi in campo mi dà tutto, se anche mi fa tardi la notte e poi fa bene in campo, allora io faccio anche finta di non saperlo”. E su Chiellini: “Lui è un ragazzo intelligente. Evidentemente non ha gradito certi comportamenti perché saranno stati fatte in momenti sbagliati. Se in campo uno rende, può fare come vuole, ma se in campo non ti dà una mano… In ogni caso ho grande stima per Chiellini”.