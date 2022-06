Zalewski: “Vincere un trofeo era il mio sogno. Ora voglio il Mondiale”

Le parole dell'esterno giallorosso

Redazione ITASportPress

Nicola Zalewski è stata una delle rivelazioni della Roma in questa stagione. Partito in sordina all'inizio, col passare del tempo è diventato un titolare e un uomo di fiducia di José Mourinho. Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il classe 2002 ha parlato della vittoria in Conference League, della nazionale e del Mondiale. Queste le sue parole:

CONFERENCE LEAGUE - "Se mi avessero chiesto un sogno, avrei detto: vincere un trofeo internazionale giocando da titolare". Poi, analizzando la sua stagione, il talento polacco ha dichiarato: "Mi vengono in mente tante cose. L’occasione che mi ha dato Mourinho, il lavoro fatto per adattarmi a terzino, cioè in un ruolo che non è il mio naturale, l’emozione di una finale in cui posso essere sembrato timido, per quanta pressione avevo addosso. E poi per mille motivi extra-campo che hanno reso questa annata molto particolare".

NAZIONALE - "La nazionale polacca mi ha chiamato sin dall’Under 15. Per rispetto nei loro confronti e della mia famiglia non ho mai avuto dubbi. Nazionale italiana? Diciamo che ero venuto a sapere di un interessamento, ma non è mai arrivata una chiamata ufficiale. Spero sarà pieno di soddisfazioni, anche perché a Roma sto bene. Ma ora penso solo alla nazionale. Visto che vado di corsa, provo anche ad andare al Mondiale, no?".