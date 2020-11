Zamorano: “Il Sassuolo è favorito per lo scudetto”

Ivan Zamorano, ex storico attaccante dell’Inter e del Cile, ha rilasciato una lunga intervista sul calcio italiano a Libero soffermandosi su chi, per lui, siano le favorite per la corsa Scudetto. A sorpresa, l’ex bomber ha eletto la rivale odierna dei nerazzurri: il Sassuolo.

Zamorano: “Sassuolo favorito per lo scudetto”

“Il favorito per lo scudetto? Il Sassuolo!”, ha detto senza dubbi Zamorano. “Penso sia la squadra che gioca meglio anche se ovviamente come organico Juventus e Inter sono le più forti, ma è un campionato pieno di sorprese”. Poi parlando dell’Inter: “Sanchez è perfetto per il gioco di Conte e può giocare anche insieme a Lukaku e Lautaro Martinez. Ora sta bene e può essere determinante. Vidal resta un campione anche se vive la partita come vita o morte. Lui lascia il cuore in campo, nel bene e nel male”. Poi sulla Juventus e su Pirlo allenatore: “Non mi sarei mai immaginato di vederlo in panchina però mi piace la sua filosofia. Dopo un avvio difficile si iniziano a vedere i primi frutti”.