Zamorano non ha dubbi: “Vidal andrà all’Inter…”

Arturo Vidal all’Inter. Il sogno di Antonio Conte è ancora possibile. Ne è sicuro un grande ex nerazzurro Ivan Zamorano. L’ex bomber ha parlato a Radio Cooperativa del cileno del Barcellona ma anche di Alexis Sanchez, pedina importante nell’ottica della trattativa per il centrocampista.

L’arrivo di Eriksen all’Inter non avrebbe escluso, almeno secondo l’ex centravanti, quello futuro del cileno blaugrana: “Sono ottimista sulla possibilità di vedere due miei connazionali in maglia nerazzurra”, ha detto Zamorano riferendosi a Vidal e Sanchez. “Ho informazioni privilegiate e sicure. Se Alexis Sanchez dovesse rimanere a Milano avrebbe la possibilità di giocare con un altro cileno che molto probabilmente arriverà nello stesso club. Sappiamo tutti cosa significa Vidal per Conte, a giugno lo sforzo sarà senza dubbio maggiore e gli interisti sarebbero molto felici di avere Arturo”.