Zamparini: “Esonerai Spalletti perché pensavo portasse sfortuna…”

L'ex patron racconta un retroscena che risale ai tempo del Venezia

Maurizio Zamparini , ex presidente del Palermo e non solo, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del possibile arrivo di Spalletti in azzurro ricordando anche alcuni aneddoti relativi alla sua esperienza col tecnico toscano ai tempi del Venezia.

LA CURIOSITA' - Senza peli sulla lingua come suo solito, Zamparini ha detto: "Mi auguro che Spalletti vada al Napoli, è un grande allenatore. L'ho preso al Venezia ed era talentuoso, poi ha dimostrato il suo valore", ha esordito l'ex patron commentando i rumors di mercato che vorrebbero l'ex Roma, Inter e Zenit vicino all'ambiente partenopeo al posto di Gattuso. "Ha un grande difetto: ha un carattere difficile, da 'toscano' pensa di essere il migliore al mondo. Al Venezia l'ho esonerato perché pensavo portasse sfiga, si vestiva sempre di nero. Ma ho sbagliato e l'ho richiamato. Non so se possa essere l'allenatore ideale per il Napoli, dovreste chiederlo a De Laurentiis. Se gli fa la squadra, può fare bene".