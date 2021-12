Zamparini ricoverato d’urgenza a Udine

Momento difficile per l'ex presidente del Palermo

L'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini è stato costretto a un ricovero d'urgenza in ospedale a Udine nei giorni scorsi. La notizia è saltata fuori questo pomeriggio. Le sue condizioni sarebbero delicate come riporta Udinetoday. Zamparini è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo una complicazione improvvisa e adesso si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia. Non si tratta di Covid. Non sono mesi fortunati per Zamparini, che lo scorso ottobre ha dovuto subire la tragedia della perdita del figlio Armando, trovato morto a Londra.