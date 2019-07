Zamparini, stangata dal tribunale FIGC: 5 anni di squalifica

L’avventura di Zamparini al Palermo si è conclusa nel peggiore dei modi, ma per l’ex presidente rosanero le brutte notizie continuano ad arrivare. Il tribunale della Figc (Tfn), presieduto da Cesare Mastrocola, gli ha inflitto 5 anni di squalifica e la preclusione a ricoprire qualunque ruolo in ambito federale. Una decisione arrivata a seguito della vicenda che era costata ai siciliani la retrocessione in Serie C, poi trasformata in 20 punti di penalizzazione nello scorso campionato cadetto, per irregolarità amministrative.

Zamparini doveva rispondere delle gravi irregolarità di bilancio, in particolare l’operazione su Mepal, la società controllata che deteneva il marchio del Palermo, e l’iscrizione nello stato patrimoniale di 5,5 milioni di crediti di imposta, col risultato di riportare quel patrimonio al valore di quasi 11 milioni contro i reali 135.712. Il fine delle irregolarità, secondo l’accusa, era di “sottrarsi agli obblighi di ricapitalizzazione”. Il Tfn ha riconosciuto Zamparini colpevole, definendolo “vero ideatore degli artifizi contestati”. Il Palermo non è riuscito poi ad iscriversi al campionato di Serie B e ora attende di sapere se potrà partecipare al prossimo campionato di Serie D.