Zanetti a testa alta: “Liverpool? Grande squadra ma noi siamo l’Inter”

Parla il vicepresidente nerazzurro

In occasione del Charity Dinner Gala per festeggiare i 20 anni della Fondazione Pupi, Javier Zanetti ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League che ha visto la sua Inter essere accoppiata al Liverpool. Il vicepresidente nerazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportmediaset: "Tornare agli ottavi in una competizione come la Champions è una grande soddisfazione. L’Inter è mancata per tanto tempo e tornarci è un grande risultato. Il Liverpool è una grandissima squadra, ma noi siamo l’Inter e dovremo affrontarla nel migliore dei modi".