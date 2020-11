Zanetti e quell’aneddoto su Taribo West: “Una volta voleva strozzare Lucescu perché…”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Espn Brasil da parte di Javier Zanetti c’è spazio anche per alcuni ricordi molto speciali del suo passato in nerazzurro. Oltre a parlare della grande passione e amore che lo lega all’Inter, l’ex capitano ha voluto raccontare un aneddoto piuttosto inedito relativo al suo ex mister Lucescu e all’ex difensore Taribo West.

Zanetti e quel ricordo di Taribo West

Rispondendo alle domande di Zè Elias, altro storico ex nerazzurro, Zanetti ha raccontato: “Cosa successe nello spogliatoio dell’Olimpico di Roma? Beh, Taribo era un difensore di grande personalità. In quella partita Lucescu lo cambiò e lui andò letteralmente di matto. Non lo abbracciò come io abbracciai Roy Hodgson durante la finale di Coppa Uefa con lo Schalke 04. Sono convinto lo volesse strozzare. Ma sapendo che tipo fosse Taribo, c’era da aspettarselo… La verità è che Taribo aveva questa personalità e faceva divertire tutti. Quell’anno ci divertimmo molto e lui fu per grande parte la causa”.

E ancora sull’Inter e su altri personaggi importanti nello spogliatoio: “L’anno del Triplete? Quello fu un anno davvero importante per noi. José Mourinho era un tecnico di gran personalità oltre alla qualità, e aveva un gruppo con molta esperienza. Ci fu un momento difficile da superare, ma la nostra esperienza e intelligenza ci hanno portato a superarlo e a vincere quello che abbiamo vinto. Mourinho era la nostra guida, poi avevamo una rosa che era fatta di grandi persone prima ancora che di grandi giocatori, questo ha fatto la differenza”.