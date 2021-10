Zanetti: “Juventus, derby e Champions. Vi racconto momenti più tosti della carriera”

L'ex capitano nerazzurro ha parlato a 360°

Javier Zanetti ha parlato in un'intervista a DAZN a margine dell'evento Wembrace Sport. Il vice presidente dell' Inter si è soffermato sui momenti più complicati e duri della sua carriera ma anche su alcuni temi ben più leggeri come la sua passione per la musica.

RIALZARSI - "Ho vissuto tanti momenti di difficoltà, ma sono quelli che ti danno la forza per rialzarti e diventare più forte", ha detto Zanetti sui momenti difficili vissuti in carriera. "Se ne devo dire uno, dico l'infortunio subito a Palermo, quasi a fine carriera, quando mi sono rotto il tendine d'Achille. A 39 anni pensavano tutti che fosse la fine della mia carriera, io mi sono reso conto che fosse un infortunio importante ma la mia mente era già proiettata a quando tornare".

SFIDE - "Quando uno fa una carriera come quella toccata a me, rappresentando una grande squadra come l'Inter, tutte le sfide sono molto importanti. Ci sono tante partite, tante rivalità, la concentrazione deve essere sempre massima. I derby, le sfide con la Juve, le gare internazionali come la finale di Champions dove vinci o perdi, sei a un passo dalla storia o no. Vuol dire che devi dare tutto te stesso".