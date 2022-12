Zanetti: “Messi è alla pari di Maradona. Lautaro è una riserva, ma sarà utile”

"È la partita più importante, affrontiamo i campioni del mondo, il popolo argentino ha un grande sogno. Messi è molto concentrato, sempre più leader: l’età e la maturità lo spingono a fare la differenza anche sul piano caratteriale e non solo su quello tecnico. L’Argentina è solida e organizzata, lo sta dimostrando gara dopo gara. Della Francia mi preoccupano tante cose: Mbappé, Griezmann, Giroud, Lloris, Rabiot se recupera. Sono proprio forti. Lautaro adesso è una riserva, ma in qualunque momento può darti una mano perché è una grande risorsa. Nel mondo molta gente si augura che vinca l’Argentina grazie a Leo e al suo modo di interpretare il calcio. Sento dire che Messi sta giocando un Mondiale maradoniano: in realtà sta giocando un Mondiale alla sua maniera. Leo è sullo stesso livello di Maradona, alla pari. E questo giudizio non cambierà in base al risultato della finale".