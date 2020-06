Zanetti ricorda Corso: “Un mito e una splendida persona”

La morte di Mario Corso ha sconvolto il mondo pallone. In modo particolare quello dell’Inter sua storica squadra. Non potevano mancara i messaggi della società nerazzurra che dopo il saluto ufficiale, ha visto anche quello di un’altra bandiera come Javier Zanetti.

L’ex capitano e attuale vicepresidente del’Inter, ha pubblicato sul suo profilo Twitter un breve messaggio con tanto di foto che lo ritrae accanto appunto a Corso: “Un pensiero di vero cuore per una splendida persona, un mito della nostra Inter. Ricorderò sempre tanti bellissimi momenti insieme. Ciao Mario”, queste le parole dell’argentino.