Zaniolo carico grazie a… Mourinho: “Ci gasa. Non vediamo l’ora”

Sta recuperando dall’infortunio al ginocchio e ha tanta voglia di tornare protagonista dopo un’annata da spettatore. Parliamo di Nicolò Zaniolo che si è raccontato ai microfoni di Sportweek, domani in edicola. Il centrocampista della...

Sta recuperando dall'infortunio al ginocchio e ha tanta voglia di tornare protagonista dopo un'annata da spettatore. Parliamo di Nicolò Zaniolo che si è raccontato ai microfoni di Sportweek, domani in edicola. Il centrocampista della Roma ha parlato di diversi temi legati al proprio presente ma anche e soprattutto al futuro. In modo particolare dell'Europeo dell'Italia, al quale non prenderà parte, e alla prossima annata sotto la guida di José Mourinho.

"Ho passato l’inverno in tribuna sperando, ogni domenica, che il mister si girasse e mi chiamasse, sebbene sapevo fosse impossibile...", ha detto Zaniolo. "Mourinho? Siamo gasati, non vediamo l’ora di dimostrargli quanto valiamo. È un grande allenatore, ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui. Non vedo l’ora". E in ottica Nazionale: "L’Italia viene prima di me. Ho capito la scelta del mister. Gioca chi se l’è meritato sul campo, io sono stato mesi davanti alla tv. E ora sarò il loro primo tifoso".