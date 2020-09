Zaniolo che sfortuna: rottura del crociato e altra operazione

Non c’è pace per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma e della Nazionale italiana ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Uscito anzitempo dalla sfida della Nazionale disputata nella notte contro l’Olanda, il giocatore aveva fatto temere il peggio. Questa mattina il triste verdetto.

Zaniolo: rottura del crociato

La notizia che nessuno voleva leggere, tantomeno il diretto interessato: per Nicolò Zaniolo legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rotto, domani ci sarà l’operazione a Villa Stuart. In queste ore le visite mediche per capire l’entità dell’infortunio e il verdetto è stato il peggiore. Per il centrocampista, previsto un nuovo intervento dopo quello all’altro ginocchio poco più di un anno fa. Una maledizione per il giocatore che dovrà superare anche quest’altra dura battaglia. Tempi di recupero previsti: circa 6 mesi.

LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE PICCANTE SUI SOCIAL