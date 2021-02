Zaniolo ‘corre’ direzione derby ed Europeo: “Ad aprile sarà a pieno regime. Voglio vincere contro la Lazio e con la Nazionale…”

Nicolò Zaniolo vuole tornare ad essere protagonista in campo con la sua Roma. Il centrocampista, reduce dall’infortunio al ginocchio e dai tanti rumors di gossip, ha ripreso a correre per rimettersi in forma per l’ultima parte di stagione. Obiettivo: essere a disposizione di Fonseca tra marzo e aprile ma soprattutto essere convocabile dal ct Mancini per l’Europeo con l’Italia.

Zaniolo fissa gli obiettivi

Il classe 1999 si sta riprendendo e in una room su Clubhouse ha parlato delle sue condizioni: “Sto correndo da due o tre giorni, tra un mesetto dovrei tornare in campo. Ad aprile a pieno regime”, ha detto Zaniolo che ha fissato gli obiettivi: “Al derby di ritorno ci sarò. Quando mi sono fatto male mi hanno scritto tantissimi giocatori della Lazio. All’andata potevo essere un’arma in più ma da solo non posso fare nulla, è la squadra che aiuta il giocatore. Abbiamo perso 3-0, se ci fossi stato io non sarebbe finita 5-3″.

Non solo Roma però nella testa del calciatore, ma anche la Nazionale: “Europeo? Sicuramente voglio esserci e giocheremo per vincerlo…“.