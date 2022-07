Zaniolo, il messaggio d’addio alla Roma arriva… da sua sorella

Novità di mercato sul fronte Nicolò Zaniolo . La vicenda legata al futuro del centrocampista della Roma è ormai diventata un vero tormentone di questa estate. Ieri il giocatore non si è allenato, tirandosi fuori per un piccolo fastidio muscolare, così come fatto nella prima amichevole contro il Trastevere alimentando ancor di più le notizie che lo vorrebbero lontano dal club della Capitale per andare alla Juventus .

Il giocatore è comunque partito con la squadra per il Portogallo per disputare le prossime amichevoli ma le voci di un suo addio sono tutt'altro che sparite. Ad alimentare tali rumors, in queste ore, ci ha pensato sua sorella Benedetta che sui social, precisamente su TikTok, ha scritto alcune parole commentando un video con le migliori azioni di Paulo Dybala: "Dove sputare nel piatto in cui si ha mangiato. E ancora: "Non bisogna insultarlo e minacciarlo se vuole andare via", ha scritto ancora Benedetta Zaniolo cercando di difendere suo fratello. Anche se mai nominato, il centrocampista è il chiaro riferimento del dialogo visto il precedente messaggio di un utente che scriveva: "Se vuole rimanere non mi faccio problemi a giocare con lui (Zaniolo ndr) e Dybala".