Zaniolo, la madre gli fa gli auguri di compleanno su Instagram ed esce allo scoperto sul mercato

Il calciomercato si avvicina e torna a parlare la madre di Nicolò Zaniolo.

Francesca Costa, che visse un rapido aumento di popolarità quando il talento prodotto del vivaio dell’Inter si impose all’attenzione del calcio italiano grazie ai propri frequenti interventi social, ha approfittato del 21° compleanno del figlio prima per postare un tenero augurio su Instagram, con tanto di foto che ritrae Nicolò da bambino,

e poi per dargli un “consiglio” molto chiaro al proprio pargolo, sponsorizzando senza mezzi termini la permanenza a Roma.

“Del mercato non so nulla – ha detto Costa a Retesport – Ma so che Nicolò sta bene alla Roma, i tifosi lo amano e un posto migliore di questo ora come ora penso non esista. Siamo tutti felici a Roma. Nessun posto è migliore di questo”.

Insomma, le voci sulla Juventus possono aspettare. Intanto il ritorno in campo dopo il grave infortunio di gennaio, proprio nella gara d’andata contro i bianconeri, è vicino: “Nicolò è carichissimo, ogni giorno ci racconta che sta sempre meglio e che è contento di essere stato inserito di nuovo in prima squadra. Non vede l’ora di aiutare la Roma in campo”.