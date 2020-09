Zaniolo, parla il dottor Fink: “Infortunio dettato dalla sfortuna. Sui tempi di recupero…”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, il dottor Christian Fink, medico che ha operato Nicolò Zaniolo e tanti altri campioni al ginocchio, ha parlato delle condizioni del centrocampista della Nazionale e della Roma e del suo recupero dopo l’intervento subito.

Zaniolo: le condizioni

“Zaniolo è un ragazzo molto motivato, ha uno spirito che gli ha permesso di affrontare al meglio questa sfida: l’elemento psicologico conta eccome”, ha detto Fink sul giovane centrocampista. “Il fatto che si sia rotto l’altro ginocchio rispetto a quello di gennaio rende più semplice il recupero. C’è la ragionevole speranza che l’atleta torni ai livelli di prima, e noi lavoreremo per questo”.

E a proposito del recupero: “A noi interessa che Zaniolo recuperi pienamente l’efficienza agonistica. Quando parliamo di sportivi così giovani, non è certo il mese in più o in meno a fare la differenza. Un infortunio di un professionista può dipendere da varie componenti. Ma io credo che in questo caso si sia trattato semplicemente di sfortuna”.

GEORGINA RODRIGUEZ INCANTA IL WEB