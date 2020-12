Zaniolo: “Sarà è incinta, sono pronto ad assumermi le responsabilità”

Il talento della Roma, Nicolò Zaniolo, finito sotto i riflettori nelle ultime ore per la rottura del rapporto con la storica fidanzata Sara e l’inizio della storia con la modella Madalina Ghenea, ha fatto chiarezza a “La Gazzetta dello Sport”: “. Sarà è incinta, a volte parlavamo di mettere su famiglia ma quando mi ha comunicato la notizia della gravidanza le ho detto che non mi sentivo pronto. Mi assumerò tutte le responsabilità che spettano ad un padre. Vorrei tenere la mia vita privata lontano dai riflettori – dichiara il talento giallorosso – , come ho già detto ieri sono concentrato solo sul mio ritorno in campo”.