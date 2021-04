Zaniolo, slitta il rientro: Europei più lontani

Potrebbe rivelarsi più lunga del previsto l’attesa per rivedere Nicolò Zaniolo in campo per una partita. Il percorso di riabilitazione del centrocampista della Roma verso il totale recupero dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro patita lo scorso 7 settembre nel corso di Olanda-Italia di UEFA Nations League, non sarebbe ancora arrivato infatti alla sua naturale conclusione.

A confermarlo è Il Tempo, secondo il quale Zaniolo sarebbe volato nella giornata di mercoledì ad Innsbruck per essere visitato dal professor Fink presso la clinica Gelenpunkt. L’esito del controllo al quale è stato sottoposto, non sarebbe stato quello sperato. Nonostante il recupero stia procedendo bene, per il ritorno in gruppo del giovane calciatore potrebbe volerci un mese in più di quanto inizialmente previsto.

Nel peggiore dei casi quindi, Zaniolo potrebbe tornare a disposizione di Fonseca per l’ultima settimana di maggio, quando il campionato sarà ormai alle sue battute finali. Se l’indiscrezione cosa fosse confermata, ovviamente le chance di vederlo protagonista agli Europei con l’Italia si ridurrebbero in maniera drastica.