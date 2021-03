Zapata e il debole per il cibo colombiano: “Italia paradiso gastronomico ma mi mancano alcuni piatti della mia Colombia…”

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha concesso un’intervista a LaInterna il canale ufficiale della Nazionale colombiana per parlare della sua esperienza ormai di lunga data in Italia ma anche del rapporto con gli attuali tifosi della Dea.

Zapata, tra cibo e tifosi

“Vivere in Italia è un’esperienza positiva per me e per la famiglia. Il cibo colombiano a volte ci manca, alcuni piatti in particolare, ma non posso non ammettere che in Italia abbiamo trovato un vero e proprio paradiso gastronomico. Ogni città e ogni zona ha le sue ricette tipiche, proprio come da noi in Colombia”, ha spiegato Duvan Zapata con tanta gioia nel descrivere alcuni piatti che in particolare gli mancano della tradizione colombiana. “Per esempio posso dire che mi mancano champù, lechona o il pandebono. A casa mia andiamo matti per il pan”.

Dalla “pancia” al calcio e ai tifosi: “Come sono i fan italiani? I tifosi dell’Atalanta sono molto appassionati. Di solito la gente del nord è più fredda di quella del sud, che ricorda un po’ il calore di noi latinoamericani, ma Bergamo è un’eccezione. Il popolo nerazzurro ha un grande senso di appartenenza, c’è tantissima passione”.