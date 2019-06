Zapata, l’agente: “Il Napoli? Finché non vende…”

Una stagione strepitosa per Duvan Zapata, che, dopo aver messo a segno 23 reti in campionato con la maglia dell’Atalanta, sta continuando a dare spettacolo con la Colombia in Copa America, realizzando già due gol in tre gare. Del momento di forma del colombiano, ai microfoni di calcionapoli1926.it, ha parlato il suo procuratore Fernando Villareal.

JAMES RODRIGUEZ E NAPOLI – “In Copa America vuole consolidare la sua fantastica annata aiutando la Colombia. Affinità con James Rodriguez? Con certi giocatori è molto più facile trovare l’intesa… Vederli insieme al Napoli? Fino a che gli azzurri non venderanno qualche giocatore, ne dubito. Non c’è stato più alcun contatto che io sappia. Offerte da top club per Duvan? Preferisco non rispondere…”.