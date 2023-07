Zé Maria accoglie Ancelotti CT del Brasile: “Entusiasmo ma tutti aspettano i risultati”

La notizia dell'arrivo di Carlo Ancelotti come CT del Brasile dal 2024 è stata accolta in modo molto positivo da tutto l'ambiente e dai tifosi verdeoro. La conferma è arrivata anche dall'ex calciatore Zé Maria che ospite di 'Torcida Radio1' su Rai Radio 1 ha detto la sua sulla scelta del tecnico italiano di accettare la panchina della Nazionale brasiliana.

"La notizia di Ancelotti nuovo ct della Seleçao è stata accolta molto bene in Brasile, ha sempre avuto un bel rapporto con i giocatori brasiliani. Ci siamo sempre trovati molto bene con lui, io a Parma sono stato uno dei primi che ha allenato. La gente, i tifosi lo aspettano con tanto entusiasmo. Come comunicherà? In spagnolo si farà capire, poi anche in inglese, tanti brasiliani giocano in Europa. Non avrà problemi a farsi capire poi piano piano imparerà anche il portoghese".