Zé Roberto: “Ronaldo e Vampeta animali da festa. Ronaldinho aveva una discoteca in casa…”

Zé Roberto si racconta e lo fa ai microfoni di Tyc Sports affrontando alcuni temi legati più al divertimento extra campo che alle vicende di gioco. Ritiratosi all’età di 43 anni dopo l’ultima esperienza al Palmeiras, il brasiliano ha descritto alcune situazioni davvero particolari vissute con qualche connazionale.

Zé Roberto, da Ronaldo a Ronaldinho: gli aneddoti

“Il giocatore più forte con il quale abbia giocato è stato Ronaldo il Fenomeno. È stato incredibile. E poi era un animale da festa”, inizia così il racconto di Zé Roberto che adesso, appesi gli scarpini al chiodo è diventato influencer e si occupa di fitness. “Una volta è partito per andare a bere da qualche parte ed è arrivato il giorno dopo all’allenamento e lo ha fatto senza dormire. Era incredibile. Si era bevuto i suoi drink, certo. Ma il giorno dopo si è allenato come un animale. Anche Vampeta era anche un animale da festa, le preparava già nel pre-partita. Ronaldinho aveva addirittura una pista da ballo a casa, una specie di discoteca. Ma io, onestamente, preferivo non andare da lui”.

Ma dopo le vicende extra campo, ecco anche qualche ricordo dei tempi in Nazionale: “Il Brasile della Coppa del Mondo 2006 è la migliore squadra in cui abbia giocato. C’erano Ronaldinho, Kakà, Ronaldo, Adriano… Abbiamo fallito per via della scarsa organizzazione e poi c’era sempre troppa gente in giro che ci poteva dare fastidio e ci distraeva”.

Infine un paragone con il fisico di… Cristiano Ronaldo: “Il mio fisico e il suo? Oggi direi che ho un fisico migliore, perché ho giocato fino all’età di 43 anni ad alto livello. Se dovesse riuscirci, direi lo stesso di lui”, ha concluso Zé Roberto.

